رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

أحالت نيابة أكتوبر تاجر الي الجنايات لاتهامه بقتل سيدة خنقا وبضربات قاسية أثناء ممارسة علاقة غير شرعية بينهما



نص اقوال زوج القتيلة بالتحقيقات

س/ ما صلتك بالمتوفاة إلى رحمة مولاها ؟

ج/ بتكون زوجتي

س/ منذ متى وتلك الزيجة قائمة ؟

ج/ منذ حوالي ٢٢ عام

.س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج / اللي حصل انه من حوالي ثلاثة أيام كنت متواجد في البيت ومعايا زوجتي وأبنائي وفطرنا بعد أذان المغرب وحوالي الساعة 8.00 مساء مراتى قالتلى أنها خارجة

رايحة سوق الأخبار اللي في الحي السادس عشان تشترى خضار وطلبات البيت وبالفعل خرجت وكنت أنا وأولادى قاعدين في البيت وحوالي الساعة 10.30 مساء لقيت بنتي بتقولى انها قلقانة عشان مامتها أخرت فقلقلت فإتصلت عليها كذا مرة ومردتش عليا فقلقت وفضلت أرن على تليفونها المحمول لحد الساعة 4:00 الصبح لحد ما التليفون

بتاعها اتقفل وبعد كده بنتي خرجت من البيت حوالي الساعة 9.00 صباحاً عشان تعمل

محضر في القسم وتوجهت للقسم بتاع الحي 11 " قسم ثان اكتوبر" وبعد مرور حوالی ساعتین لقیت المباحث جات البيت عندى وبيقولولي رئيس المباحث عاوزك وفضلت قاعد في القسم لحد ما قابلت

رئيس المباحث وأخدنى وطلع بيا على مشرحة زينهم وهناك اتعرفت على زوجتي والضابط سألني هى دى زوجتك فقولتله أيوة وبعد كده عمل محضر بالكلام ده لحد ما جيت على هنا وهو ده كل اللي حصل



معلومة ..التحريات اثبتت أن المتهم وزوجتك كانا يمارسان علاقة آثمة وقامت زوجتك بصفعه على وجهه وتعالي صراخها – على إثر نشوب مشادة بينهما - فأثارت غضبه وخشي افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها؛ فعكف على خنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها)

س /هل تتهم المتهم بثمة إتهام ؟

ج/ أنا بتهمه أنه قتل زوجتى

س وكيف وقفت على ذلك ؟

ج علشان الشرطة قدرت توصل للى قتل زوجتي

؟

س/ ما هي طبيعة العلاقة فيما بينك وبين المتهم ؟

ج/ أنا معرفهوش .

س/ وهل ترغب في تحريك الدعوى الجنائية بالزنا ضد زوجتك المجنى عليها المتوفاة إلى رحمة؟

ج/لا

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليهاعمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ بينما كانا يمارسان علاقة آثمة صفعته على وجهه وتعالي صراخها – على إثر نشوب مشادة بينهما - فأثارت غضبه وخشي افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها؛ فعكف على خنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها