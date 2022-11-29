عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

حادث ميكروباص قنا
حادث ميكروباص قنا

محافظة قنا واحدة من محافظات صعيد مصر، وبالتحديد طريق الأربعين، حيث سالت الدماء البريئة في انقلاب ميكروباص حضانة أطفال يحمل بداخله 16 طفلا، خرجت من بينهم طفلة لم تكمل بعد ربيعها الثالث عشر جثة هامدة، و15 آخرين مصابين.

البداية إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من غرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأربعين، وعلى الفور وجه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

غلق مطلع الصحراوي.. تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري| التفاصيل الكاملة

رسائل وصور.. سيدة الإسكندرية سقطت في بحر الرذيلة وروجت لممارسة الحرام

تفاصيل انقلاب أتوبيس حضانة في قنا 

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات مديرية أمن قنا وسيارات الإسعاف، وكشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن قنا انقلاب ميكروباص حضانة أطفال في ترعة على طريق الأربعين، وتبين من المعاينة المبدئية إصابة 15 طفلا ومصرع طفلة في الحادث.

نتج عن حادث انقلاب ميكروباص أطفال قنا مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين، وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 12 عاما، والمتوفاة ياسمين محمد أحمد أدهم، 12 عاما.

وتبين إصابة كل من: عبد الله قدرى عبد الرؤوف، 7 أعوام، جروح وسحجات، وكرم حازم عبد العظيم، 7 أعوام بجروح وسحجات بالجسم، وجنا ايمن عبد المحسن 7 أعوام، جروح وسحجات بالجسم، ويسرى قدرة عبد الرؤوف 12 سنة، جروح وسحجات، وملك اشرف سراج 13 عاما، بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب كل من محمد أيمن عبد المحسن، 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد شريف كرم 6 أعوام ، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسماعيل رسلان محمد 28 عاما، ازمة تنفسية وعبد الرحمن حسنى محمد 14 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ومى حسنى محمد 16 عاما، بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد حسنى محمد 10 أعوام، جروح وسحجات، وفريدة محيى الدين فكرى 9 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومهاب محيى الدين فكري 9 أعوام، جروح وسحجات بالجسم، و محمد اشرف سراج 9 أعوام ، بكسر بالساعد الايمن والفخد الايمن، وياسمين أدهم محمد 9 أعوام.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا انقلاب اتوبيس قنا حادث اتوبيس قنا حادث أتوبيس حضانة طريق الأربعين ميكروباص قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

موضوعات متعلقة

رسائل وصور.. سيدة الإسكندرية سقطت في بحر الرذيلة وروجت لممارسة الحرام

غلق مطلع الصحراوي.. تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري| التفاصيل الكاملة

مرتبي فين؟.. موظف يحطم شاشة ماكينة صراف آلي في الجيزة | تفاصيل

ترشيحاتنا

السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

فنانة شهيرة باكية: جارنا مدمن المخدرات قتل والدتي

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ