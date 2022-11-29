المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

محافظة قنا واحدة من محافظات صعيد مصر، وبالتحديد طريق الأربعين، حيث سالت الدماء البريئة في انقلاب ميكروباص حضانة أطفال يحمل بداخله 16 طفلا، خرجت من بينهم طفلة لم تكمل بعد ربيعها الثالث عشر جثة هامدة، و15 آخرين مصابين.

البداية إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من غرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأربعين، وعلى الفور وجه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

تفاصيل انقلاب أتوبيس حضانة في قنا

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات مديرية أمن قنا وسيارات الإسعاف، وكشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن قنا انقلاب ميكروباص حضانة أطفال في ترعة على طريق الأربعين، وتبين من المعاينة المبدئية إصابة 15 طفلا ومصرع طفلة في الحادث.

نتج عن حادث انقلاب ميكروباص أطفال قنا مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين، وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 12 عاما، والمتوفاة ياسمين محمد أحمد أدهم، 12 عاما.

وتبين إصابة كل من: عبد الله قدرى عبد الرؤوف، 7 أعوام، جروح وسحجات، وكرم حازم عبد العظيم، 7 أعوام بجروح وسحجات بالجسم، وجنا ايمن عبد المحسن 7 أعوام، جروح وسحجات بالجسم، ويسرى قدرة عبد الرؤوف 12 سنة، جروح وسحجات، وملك اشرف سراج 13 عاما، بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب كل من محمد أيمن عبد المحسن، 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد شريف كرم 6 أعوام ، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسماعيل رسلان محمد 28 عاما، ازمة تنفسية وعبد الرحمن حسنى محمد 14 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ومى حسنى محمد 16 عاما، بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد حسنى محمد 10 أعوام، جروح وسحجات، وفريدة محيى الدين فكرى 9 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومهاب محيى الدين فكري 9 أعوام، جروح وسحجات بالجسم، و محمد اشرف سراج 9 أعوام ، بكسر بالساعد الايمن والفخد الايمن، وياسمين أدهم محمد 9 أعوام.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.