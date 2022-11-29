أحمد موسى: الرئيس السيسي استطاع تحقيق قفزة في الصناعة العسكرية.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهاته الأخيرة بـ الصناعة العسكرية الوطنية، مؤكدا أن لدينا في مصر تصنيعا عسكريا على مستوى عالٍ.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك صحوة للعملاق المصري في مجال التصنيع العسكري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أننا وصلنا لتصنع 90% لـ دبابة عسكرية مع الجانب الأمريكي، وفي أسلحة تم تصنيعها بنسبة 100%، معلقا “الفخر كل الفخر لهذه الخطوة الهامة”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه من الهام تصنيع السلاح، ونفخر بوجود تكنولوجيا عسكرية وخطة متكاملة للتصنيع العسكري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توطين الصناعة العسكرية في مصر، مؤكدا أن الرئيس استطاع تحقيق قفزة عسكرية على أعلى مستوى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.