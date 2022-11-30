سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30-11-2022، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

ويقدّم موقع صدى البلد أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية، والتي تشتمل على سعر الذهب أيضًا، بالإضافة إلى أسعار السلع في الأسواق.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.54 جنيه للشراءو6.56 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الريال في البنك الأهلي المتحد 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم إلى 6.52 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

والريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجّل 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية 6.50 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وصل الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وفي بنك فيصل الإسلامي سجّل الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك الامارات دبي الوطني وصل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد 6.32 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.37 للشراء و6.55 للبيع.