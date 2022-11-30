عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30-11-2022، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في البنوك العاملة في مصر.

 

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

ويقدّم موقع صدى البلد أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية، والتي تشتمل على سعر الذهب أيضًا، بالإضافة إلى أسعار السلع في الأسواق.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.54 جنيه للشراءو6.56 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الريال في البنك الأهلي المتحد 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم إلى 6.52 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

والريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجّل 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية 6.50 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وصل الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 

وفي بنك فيصل الإسلامي سجّل الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي بنك الامارات دبي الوطني وصل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد 6.32 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.37 للشراء و6.55 للبيع.

 

سعر صرف الريال السعودي سعر الريال السعودى اسعار الريال السعودي اقتصاد السعودية الريال السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

مع اقتراب الحظر الأوروبي.. إلى أين ستتجه أسعار النفط خلال الفترة القادمة؟

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بختام تعاملات 29-11-2022

27 متدربا يشاركون في الدفعة الثانية من برنامج «الحوكمة والتحول الرقمي»

التخطيط: تنظيم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

محمود محيي الدين: المدن الخضراء تعمل على زيادة  الأمن الغذائي والمائي

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية بشأن تنظيم مصر لكأس العالم 2030

تسريب.. قرار هام من كولر بشأن إصابات لاعبي الأهلي

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

بعد تهديده لـ ميسي.. تايسون يتوعد ملاكمًا مكسيكيًا |تفاصيل

محمود فايز يُكذب ميدو ويُفجر مفاجأة بشأن تفاوض منتخب مصر مع رينارد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس تساقط الشعر.. أعراض غير متوقعة لمرض الذئبة| 21 علامة

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ