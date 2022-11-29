الريال السعودي بـ6.53 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري بعد صعود طفيف بختام أمس الاثنين .

وينشر "صدى البلد"، حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي

سجل صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وهو أعلى العملات العربية، سعرا بلغ نحو 76.99 جنيه للشراء و79.89 جنيه للبيع مقارنة 79.80 جنيه فى التعاملات الصباحية أمس الاثنين بارتفاع 8 قروش .

سعر صرف الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع مقارنة 6,52 جنيه مستهل تعاملات أمس بارتفاع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع .

سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 63.30 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع مقارنة 65.09 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش مقارنة بمستهل تعاملات أمس الاثنين .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 34.07 جنيه للشراء و34.62 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش مقارنة بنهاية بمستهل تعاملات أمس الاثنين .

سعر الريال العماني

وارتفع سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 62.18 جنيه للشراء و63.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6.28 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني وهذه العملات ضمن العملات الأعلى عالمية ويعد الريال السعودي الأكثر طلبا لدى المواطنين المصريين خاصة فى مواسم العمرة وموسم الحج.