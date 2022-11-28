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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات الأجنبية ترتفع فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الاثنين

ارتفاع اسعار العملات
ارتفاع اسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي فى الختام

ارتفعت معظم أسعار صرف العملات الأجنبية ختام اليوم الاثنين مقارنة بمستهل التعاملات فى البنك الأهلي المصري.

يرصد "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022؛ وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي ، خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين، عند 24.50 جنيه للشراء و24.55 جنيه مقارنة 24.53 جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية بزيادة قرشين. 

سعر اليورو اليوم 

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية “اليورو” مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين  نحو 25.33 جنيه للشراء  25.76جنيه للبيع مقابل 25.58 جنيه فى التعاملات الصباحية بإرتفاع 18 قرش.

سعر الجنيه الاسترليني 

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 29.46 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع .

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البنك المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو يقترب من الذروة

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استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

وسجل سعرصرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم الاثنين 25.84جنيه للشراء و 26.10 جنيه للبيع مقارنة  26.02 جنيه للبيع مرتفعا 8 قروش.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم الاثنين 2.33جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم الاثنين 2.45جنيه للشراء و2.48جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا الدنمركي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الاثنين عند 3.40 جنيه للشراء و3.46جنيه للبيع  .

أسعار العملات الآسيوية

رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية، مقابل الجنيه في البنك الأهلي  ختام اليوم الاثنين.

سعر صرف الين الياباني

وبلغ سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الاثنين نحو 17.57 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع مقارنة 17.72 جنيه فى مستهل التعاملات مسجلا زيادة 13 قرشا مقارنة بالتعاملات الصباحية .

سعر اليوان الصيني

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الاثنين عند 3.38جنيه للشراء و3.41 جنيه للبيع.

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار اليورو البنك الاهلي

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