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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار فى مصر اليوم الاثنين 28-11-2022

سعر الدولار فى مصر
سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار فى البنوك العاملة فى مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع .

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار  مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصر
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الاستثمار العربي 24.57 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.56جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولاراليوم 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك  24.53جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني  نحو 24.53جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلي المتحد ،المشرق) نحو 24.53جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني) نحو 24.52جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.51 جنيه للشراء و 24.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية 24.51جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه  اليوم فى بنك HSBC نحو   24.49جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.48جنيه للشراء و 24.53جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،المصري للتنمية الصادرات، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.48جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك الاستثمار العربي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 24.57جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأثنين

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