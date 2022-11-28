الدولار بـ 24.53 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-11-2022

يرصد "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022؛ وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند 24.48 جنيه للشراء و24.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية “اليورو” مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 25.35 جنيه للشراء و25.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 29.52 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع .

وسجل سعرصرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25.76جنيه للشراء و 26.02 جنيه للبيع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم الاثنين 2.33جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم الاثنين 2.46جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا الدنمركي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين عند 3.40 جنيه للشراء و3.44جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية



رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية، مقابل الجنيه في البنك الأهلي مستهل اليوم الاثنين.

سعر صرف الين الياباني

وبلغ سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 17.53 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين عند 3.40 جنيه للشراء و3.44 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة الأمريكية

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، أعلن رفع سعر الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.

تحرير سعر الصرف الأجنبي

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري.