برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء عند إقراره يخدم 20 مليون مواطن|فيديو

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يخدم 20 مليون مواطن عند إقراره، وليس 2 مليون و800 ألف.

وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إننا نعالج أزمة منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنه نسعى لحلها عبر قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تحل كافة المشكلات السابقة، نتيجة البناء العشوائي الذي كان يتم قبل إقرار قانون التصالح.

أراضي الدولة

وأشار عمرو درويش إلى أن قانون التصالح سيمنع البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.