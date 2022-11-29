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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء توافق الواقع والتطلعات

مصطفى سالمان ، عضو
مصطفى سالمان ، عضو بمجلس الشيوخ

أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ليحل العقبات التي واجهت ملايين المواطنين أثناء تطبيق القانون الحالي لافتاً في تصريحات صحفية لها اليوم  أن التعديلات تقدم تسهيلات وإستثناءات للمواطنين.

  مشيراً إلى  ان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون.
وقال "سالمان"  ان التعديلات جاءت موافقة للواقع ووللتطلعات حيث اتاحت التعديلات  لتصالح في مخالفات البناء في  حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، وأيضا يستثني إجراء المعاينة بالقري وتوابعها متي كانت مساحة المبني لا تزيد عن 200 متر ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار .
 

وأضاف " سالمان " ان  مشروع القانون منح  مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر.


ووكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وقد أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات  والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.


فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع  المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها. 

مصطفي سالمان مجلس الشيوخ قانون التصالح مخالفات البناء

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