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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه أمس.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022

الذهب- صورة أرشيفية
الذهب- صورة أرشيفية

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022، عقب ارتفاعه مساء أمس الثلاثاء بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد من عيار 21.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل سعر الدولار وكافة أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

ويهتم الكثيرون من المواطنين بمتابعه أسعار الذهب في مصر والتي تشهد حاجة من عدم الاستقرار وتتغير بوتيرة سريعة، رغم أن الأسعار تميل إلى الارتفاع أكثر من التراجع خاصة في السوق المحلية.

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أسعار الذهب في مصر

ووفقًا لآخر تحديث، استقرت أسعار الذهب في مصر وخلال الأسطر القادمة سيتم رصد أسعار الذهب على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محال الصاغة.

 سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم  الأعلى سعرًا نحو 1.651 جنيه للبيع و1674 جنيه للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم مستهل تعاملات الأربعاء من عيار 22 نحو 1514 جنيهًا للبيع و1535 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء 1445 جنيهًا للبيع و1465 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجّل 1239 جنيهًا للبيع و1256 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 14

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 963 جنيهًا للبيع و977 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 12

وعن الأقل سعرًا..  سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 826 جنيهًا للبيع و837 جنيهًا للشراء.

 سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وسعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء سجلت 51.35 ألف جنيه للبيع و52.07 ألف جنيه للشراء 

 سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 11.65 ألف جنيه للبيع و11.72 ألف جنيه للبيع.

 سعر الذهب بالمصنعية 

يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 30 و90 جنيهًا للجرام الواحد، أي بنسبة 3 إلى 7% من سعر جرام الذهب الواحد، وتختلف مصنعية الذهب من عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر.

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