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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي لذوي الإعاقة: أولويات العمل تركز على حماية الأطفال من العنف أو الاستغلال|فيديو

صدى البلد

أكدت الدكتورة إيمان كُريم رئيس المجلس القومي لذوى الإعاقة، أن المجلس يشارك فى جلسة اليونيسف لإعداد تقرير حماية الأطفال ذوى الهمم، موضحة أن الحماية تعنى توفير الحقوق الصحية والتعليمية والحقوق الاجتماعية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الطفل ذوى الإعاقة له حقوق، ولذلك هناك فحوصات وتدخل طبي مبكر وهناك توعية لـ الأسر التى ترعي أطفال من ذوى الإعاقة.

ولفتت إلى أن الطفل من ذوى الإعاقة له حقوق كثيرة، والمجلس يعطى التوعية لـ الأسر، وهناك رعاية واهتمام بكل طفل.  

وأشارت إلى أن أى طفل يتعرض لـ التنمر، يكون له حق ويتم الحصول على حقة، وهناك تحقيقات وهناك اهتمام بالتوعية بطرق التعامل مع الأطفال من ذوى القدرات.

وتابعت: "أولويات عمل المجلس تركز على حماية الأطفال ذوي الهمم من أشكال العنف أو الاستغلال، وهناك رقم تدخلات سريعة عندما يتعرض الطفل لـ مشكلة، وهناك رقم خط ساخن للمجلس".

ذوي الإعاقة الإعاقة القومي لذوي الإعاقة يوسف الحسيني القناة الأولى

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