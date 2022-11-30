اليوم.. مواجهة قوية بين كفر الشيخ ودكرنس في دوري المظاليم

يستضيف فريق دكرنس بقيادة مديره الفني سعيد صبحي، اليوم، الأربعاء، نظيره كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، في مواجهة صعبة ونارية على ملعب هيرماس رضوان بمدينة بني عبيد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز (ب) لكرة القدم.



وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الثانية والنصف عصراً، ويتنافس الفريقان على قمة المجموعة مع فريق المنصورة برصيد 13 نقطة، ويحاول كلا الفريقين حسم المباراة لصالحه من أجل التقدم خطوة في طريق التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم، أيضاً، فريق بروكسي مع طنطا، والمجد مع الأوليمبي السكندري، ونبروة مع بايونيرز، وجمهورية شبين مع أبو قير للأسمدة، والمصري بالسلوم مع الحمام المطروحي وبلدية المحلة مع المنصورة.