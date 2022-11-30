البرازيلي «رافائيل كلاوس» حكمًا لمباراة المغرب وكندا غدًا في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حكم مواجهة المغرب أمام كندا، يوم الخميس المقبل على استاد الثمامة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس العالم "قطر 2022".

ويقود الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس المباراة ويعاونه كل من مواطنيه رودريجو فيدريجو ودانيلو سايمون، والياباني ياشيمي ياماشيتا حكما رابعا.

ويقود التحكيم بالفيديو كل من التشيلي خوليو باسكونان مع الإسبانيين خوان مارتينيز وروبيرتو دياز والأوروجوياني ليودان جونزاليز.

ويتقاسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة مع نظيره الكرواتي برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب كندا المجوعة بدون أي رصيد من النقاط وودع البطولة منذ الجولة الثانية، بينما يتواجد المنتخب البلجيكي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.