تسلا تسحب 80 ألف سيارة كهربائية بالصين بسبب معايير السلامة | تفاصيل

استدعت شركة تسلا أكثر من 80 ألف سيارة كهربائية في الصين للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير، وبعد الفحص سيحتاج جزء صغير من هذه السيارات المتضررة إلى الإصلاح.

وفقًا لبيان صادر عن إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق (SAMR) في 25 نوفمبر ، فإن الاستدعاء ناتج عن مشكلات في البرامج وحزام الأمان على السيارات المصنوعة في الصين والمستوردة.

تسلا تسحب 80,000 مركبة كهربائية بسبب معايير السلامة

من إجمالي عدد المركبات المتأثرة، 67,698 من طراز S و Model X تم استيرادها إلى الصين بين 25 سبتمبر 2013 و 21 نوفمبر 2020، تم استدعاء هذه المركبات بسبب مشاكل البرامج التي تؤثر على نظام إدارة البطارية، والتي قد تتسبب في عرض التحذيرات بما في ذلك الحاجة إلى الإصلاح والتوقف الآمن للمركبة.

وفقًا للإعلان، ستتوقف السيارة تدريجياً عن إخراج الطاقة بعد هذه التحذيرات، والتي قد تزيد في الحالات القصوى من خطر اصطدام السيارة وتشكل خطرًا على السلامة، الخبر السار للمالكين هو أن تسلا ستعمل على ترقية برنامج تحديث السيارة لاسلكياً (OTA) مجانًا.

تسلا تسحب 80,000 مركبة كهربائية بسبب معايير السلامة

ستستدعي شركة صناعة السيارات أيضًا ما مجموعه 12,863 سيارة من موديل 3 بسبب احتمال وجود خلل في تركيب حزام الأمان، ومن بين هذه المركبات تم استيراد 2736 سيارة تم تصنيعها بين يناير ونوفمبر 2019، بينما تم تصنيع 10,127 سيارة في الصين بين 14 أكتوبر 2019 و 26 سبتمبر 2022.

قالت تسلا إنها ستقوم بفحص وإعادة تثبيت أحزمة المقاعد على هذه السيارات، مما يعني أنه سيتعين على المالكين أخذها للخدمة، وهذا يعني أيضًا أن حوالي 16% فقط من 80.000 سيارة تسلا الكهربائية التي تم سحبها في الصين تتطلب بالفعل إصلاحات جسدية.

تسلا تسحب 80,000 مركبة كهربائية بسبب معايير السلامة

يبدو أن استدعاء حزام الأمان هو نفس المشكلة التي تم الإبلاغ عنها إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام ، لأنها تؤثر على أحزمة الأمان نفسها وتتطلب أيضًا استبدال مجموعة حزام الأمان كإصلاح.

أعلنت تسلا في أواخر أكتوبر عن استدعاء 24000 سيارة طراز 3 في الولايات المتحدة لإصلاح مرساة حزام الأمان المعاد تجميعها بشكل غير صحيح، وبعد تحديد مشكلة محتملة مع مثبتات حزام الأمان في المقاعد الخلفية، وبشكل أكثر تحديدًا مشبك حزام المقعد الأيسر ومثبت حزام المقعد المركزي، قررت تسلا استدعاء بعض سيارات موديل 3 من إصدارات 2017-2022 .