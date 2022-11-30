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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية بشأن تنظيم مصر لكأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم

قال الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، إن ملف تنظيم كأس العالم 2030 يتم التجهيز له في مصر منذ 8 أشهر، وهناك تنسيق من جميع الوزارات، والعمل يتم بسرية تامة، وكان من المفترض الإعلان عن تنظيم مؤتمر صحفي بين مصر والسعودية واليونان.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "ملف مصر والسعودية واليونان سيكون هناك تنسيق قوي بينهم، في ملف تنظيم مونديال 2030".

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وواصل: " مصر لديها منشآت رياضية وملاعب كثيرة، نريد الاستعداد بشكل قوي حتى لا يتكرر ما حدث في استضافة مونديال 2010، وأرى أنه الأفضل وجود ملف مشترك لاستضافة 48 منتخبًا في البطولات القادمة".

مصر وتنظيم كأس العالم

واختتم: "كانت هناك مناقشات حول مَنْ الدولة التي سوف تقوم باستضافة الافتتاح، وكذلك المباراة النهائية في تفاصيل ملف مصر واليونان والسعودية للتقدم لاستضافة كأس العالم 2030".

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