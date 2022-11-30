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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في 6 ساعات.. صعود رواد فضاء للمحطة الصينية بمهمة تاريخية

رواد فضاء صينيين
رواد فضاء صينيين

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا رصد تفاصيل صعود رواد فضاء إلى محطة الفضاء الصينية في مهمة تاريخية.


ووصل ثلاثة رواد فضاء صينيين اليوم الأربعاء إلى محطة الفضاء الصينية في أول تناوب بين طاقمين في المدار في تاريخ الفضاء الصيني، ليبدأ تشغيل ثاني موقع مأهول في مدار أرضي بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

 

وانطلقت مركبة الفضاء شنتشو-15 حاملة ثلاثة رواد، على متن صاروخ لونج مارش-2 إف، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش)  في صحراء جوبي بشمال غرب الصين، بحسب التلفزيون الحكومي.

 

وشنتشو-15 آخر مهمة من 11، بما في ذلك ثلاث مهمات مأهولة سابقة، كانت ضرورية لتجميع "القصر السماوي"، كما تُعرف المحطة المتعددة الوحدات باللغة الصينية. وتم إطلاق المهمة الأولى في أبريل نيسان 2021.

والتحمت المركبة الفضائية بالمحطة بعد أكثر من ست ساعات من الإطلاق، وتم الترحيب برواد الفضاء الثلاثة على متن شنتشو-15 بعناق حار من قبل طاقم شنتشو السابق الذين سيتسلمون منهم المهام.

رواد فضاء الاقمار الصناعية إطلاق محطة الفضاء الدولية ناسا

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