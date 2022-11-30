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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة الملابس: المعرض الأول للتصدير يناير المقبل فرصة غير تقليدية لأصحاب المصانع

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام

دعا الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أصحاب مصانع الملابس الصغيرة والمتوسطة إلى الاجتماع بحضور الأستاذ يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة و الأستاذ محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة و ذلك للتعرف على الفرص غير التقليدية للتصدير من خلال المعرض الأول لتصدير ملابس النساء و الرجال والمقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023 بمركز المؤتمرات بمدينة نصر .

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وأكد رئيس الغرفة موافقة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على دعم مشاركة 200 الي 300 زائر للمعرض من دول السعودية والعراق والسودان و ليبيا و تنزانيا و كينيا و جنوب أفريقيا وفلسطين و أوغندا و الأردن وأضاف أن هذا المعرض يكتسب أهمية و فرصة ذهبية خاصة في ذلك التوقيت نظرا للحالة الاقتصادية الحالية و حالة الركود نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات مما يستلزم البحث عن فرص غير تقليدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذه المصانع توفير موارد دولارية نتيجة التصدير للدول العربية و الافريقية وهذة الموارد يمكن استغلالها في استيراد بعض مستلزمات انتاج صناعة الملابس وايضا يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.
وشدد عبد السلام علي ان الغرفة ستقوم في الفترة القريبة القادمة بتطوير ومساعدة تلك المصانع للتصدير من خلال جلسات توعية وتعريف بكل متطلبات و شروط وإجراءات التصدير و الرد الضريبي للمنتجات المصدرة و نسب الخصم الممنوحة للعملاء وذلك حتى نصل لسعر تنافسي للملابس المصرية في الدول المستهدفة.

وزارة التجارة والصناعة الصادرات التمثيل التجارى جنوب افريقيا اتحاد الصناعات Finance Real Estate

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