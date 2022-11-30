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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي VS ليفاندوفسكي.. تشكيل الأرجنتين وبولندا المتوقع في كأس العالم

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره البولندي، اليوم الأربعاء، على ملعب 974 في ختام دور المجموعات، من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر حتى ١٨ ديسمبر.

ويتصدر منتخب بولندا، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام الأرجنتين، الذي يتفوق بفارق الأهداف على السعودية صاحبة المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب المكسيك، الترتيب بنقطة وحيدة.

التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين في مواجهة بولندا

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: أكونيا - ليساندرو مارتينيز - أوتاميندي - مونتيل

الوسط: ماك أليستر - فيرنانديز - دي بول - دي ماريا

الهجوم: لاوتارو - ميسي.

التشكيل المتوقع لـ بولندا ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع:  بيريزينسكي - كيويور - جليك - كاش

الوسط: فرانكوفسكي - كريشوياك - بيليك - زيلينسكي

الهجوم: ليفاندوفسكي - ميليك.

ويطمح منتخب الأرجنتين للفوز من أجل بلوغ ثمن النهائي دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين السعودية والمكسيك.

وينطبق الأمر ذاته على منتخب بولندا، ففي حال فوزه على الأرجنتين سيحافظ على صدارته لجدول الترتيب، ومن ثم يتأهل لدور الـ 16 في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

الأرجنتين منتخب الارجنتين التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين بولندا كأس العالم 2022

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