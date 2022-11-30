سعر ومواصفات جاك GS8 موديل 2023 في السعودية

أعلنت شركة جاك الصينية عن أحدث سياراتها في السعودية جاك GS8 موديل 2023 ، والتي تنتمي إلي فئة سيارات 4×4 الكروس أوفر، وظهر الجيل الأول من جاك GS8 في عام 2016، والجيل الثاني في عام 2021.

سيارة جاك GS8 موديل 2023

المواصفات الفنية لسيارة جاك GS8 موديل 2023

تستمد سيارة جاك GS8 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي مزود بشاحن تيربو، وبالتالي ينتج قوه حصانيه تصل الي 248 حصان، وعزم اقصي للدوران 400 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 65 لتر، وتستهلك السيارة لتر وقود لقطع مسافة 12.5 كم /ساعة .

سيارة جاك GS8 موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة جاك GS8 موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة جاك GS8 موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها، شاشة مقاس 16.4 بوصة تعمل باللمس، ولوحة عدادات LCD، وفرش مقاعد من الجلد، وإضاءة أرضية، وميزة القائد الذكي، وتقنية شادو درايف، بالإضافة الي ميزة الركن الآلي، وشاشة عرض بنظام الواقع المعزز لمساعدة السائق.

سيارة جاك GS8 موديل 2023

التصميم الخارجي لسيارة جاك GS8 موديل 2023

تأتي سيارة جاك GS8 موديل 2023 بواجهة عريضة، وشبك أمامي مصنوع من الكروم على شكل حرف V، و أضواء أمامية جديدة، وخطوط نقية، ومصابيح خلفية على شكل ماسي بتصميم عمودي .

سيارة جاك GS8 موديل 2023

سعر سيارة جاك GS8 موديل 2023 في السعودية :

تقدم سيارة جاك GS8 موديل 2023 نسخة GL بسعر 121.500 ألف ريال سعودي .

أما بالنسبة الي نسخة GT من سيارة جاك GS8 موديل 2023 فـ تباع بسعر 127 ألف ريال سعودي .

وسعر سيارة جاك GS8 موديل 2023 التي تعمل بنظام الدفع الرباعي يصل إلى 133.300 ألف ريال سعودي.

وتأتي سيارة جاك GS8 موديل 2023 بالنسخة كاملة المواصفات "فل أوبشن " نسخة GX بسعر 146 ألف ريال سعودي.

