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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| زيادة جديدة في سعر جاك JS3  بواقع 50 ألف جنيه

جاك JS3 2022
جاك JS3 2022

شهدت القائمة السعرية لطرازات شركة جاك المقدمة بالسوق المصري مجموعة الزيادات السعرية الجديدة شملت السيارة جاك JS4 و J7، وتعد النسخة JS3 موديل 2022 واحدة من أشهر السيارات التي تنتمي لفئة الكروس اوفر الرياضية والتي شهدت زيادة سعرية مؤخرًا بلغت 50 الف جنيه.

بورصة السيارات | أسعار جاك JS4 تقفز 50 ألف جنيه .. تفاصيل

تصل لـ 40 ألف جنيه .. زيادة أسعار جاك j7 بالسوق المصري

الأسعار الرسمية للسيارة جاك JS3 2022  

 

تأتي الفئة الاولى من السيارة جاك JS3 2022 بسعر رسمي يبلغ 479.900 ألف جنيه بدلاً من 429.900 ألف جنيه، بينما مازالت الفئة الثانية غير متوفرة بالاسواق.

جاك JS3 2022  

أبرز تجهيزات السيارة جاك JS3 2022   

 

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 2022  إلى 180 كيلومترا في الساعة، حيث تتوافر السيارة بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك سعة 1600 سي سي، مكون من 4 أسطوانات.

جاك JS3 2022  

وتقدر نسبة استهلاك السيارة جاك JS3 2022 من الوقود بنحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي من الخارج بمظهر رياضي مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وجنوط رياضية، مع 1640 مم للارتفاع، وبنسبة طول كلي بلغت 4345 مم، و 1765 مم للعرض.

جاك JS3 2022  

وتضم السيارة جاك JS3 2022 مرايا كهربائية جانبية، وقفلا مركزيا، وحساسات ركن، مع نظام الوسائد الهوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وخاصية التحكم في صعود المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء.

جاك JS3 2022  
جاك JS3 بسبب انقطاع الكهرباء جاك JS3 2022 سيارة جاك JS3 2022 الأسعار الرسمية

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