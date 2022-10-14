تصل لـ 40 ألف جنيه .. زيادة أسعار جاك j7 بالسوق المصري

شهدت القائمة السعرية الخاصة باصدارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، زيادة جديدة شملت النسخة j7 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 37 الف جنيه وحتى 40 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة جاك j7 2022 بعد الزيادة الجديدة

جاك j7 2022

الاداء الفني لمحرك السيارة جاك j7 2022

دعمت السيارة جاك j7 موديل 2022 بناقل حركة CVT أوتوماتيكي السرعات جر امامي، يعمل مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

جاك j7 2022

استهلاك الوقود وتسارع السيارة جاك j7 2022

تستهلك السيارة جاك j7 موديل 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكن للسيارة الانطلاق والتسارع من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية.

جاك j7 2022

تصميم السيارة جاك j7 2022

حصلت السيارة جاك j7 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، مع طول كلي بلغ 4772 مم، و 1820 مم للعرض، بينما ترتكز على جنوط رياضية بلغت 17 بوصة، بالاضافة إلى اعتمادها على مصابيح أمامية وخلفية حادة المظهر، مع مرايات جانبية كهربائية، حساسات حركة مع مصابيح للضباب، إلى جانب فتحة سقف كهربائية الاداء.

جاك j7 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك j7 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى جاك j7 موديل 2022 بسعر 499.900 ألف جنيه بدلاً من 462.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك j7 موديل 2022 بسعر 529.900 ألف جنيه بدلاً من 489.900 ألف جنيه.