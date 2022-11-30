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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تكرم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

تكريم الدكتور أحمد
تكريم الدكتور أحمد عمر هاشم في جامعة الأزهر

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق؛ لجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. 

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة يسعد بتكريم الدكتور أحمد عمر هاشم، خاصة أنه من العلماء المشهود لهم في مجال علم الحديث، والذين لهم بصمات واضحة في نشر العلم ونفع البشرية، وقد اختص الأزهر بنجوم زاهرة أثرت في مشارق الأرض ومغاربها فأكرمها الله ببركة العمر وطيب الذكر، ومنهم عالمنا الجليل الذي اشتهر بنبوغه منذ صغره؛ ففاق أقرانه فصار خطيبًا مفوهًا، وشاعرًا متميزًا،  وعالمًا متفردًا ذاعت مؤلفاته؛ فتناقلها طلاب العلم حول العالم.

وشغل الدكتور أحمد عمر هاشم العديد من المناصب، فكان رئيسًا للجنة الدينية بمجلس الشعب، ورئيسًا لجامعة الأزهر، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوًا بهيئة كبار العلماء، ونال عديدا من التكريمات، التي نحسبها قليلة في حقه لما أداه في خدمة العلم والأزهر الشريف.

يأتي في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تكريم القامات العلمية الكبيرة في مختلف المجالات العلمية والبحثية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

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جامعة الأزهر احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء خدمة الدعوة

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