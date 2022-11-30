عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"سيدتى الجميلة" تعيد أحمد السقا لخشبة المسرح بعد غياب 19 عاما

أحمد السقا
أحمد السقا

يعود النجم أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية "كدا أوكيه" عام 2003، حيث يستعد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بدءً من يوم 6 ديسمبر المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك بعدما انتهى من البروفات التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية.

واختار أحمد السقا أن تكون عودته إلى المسرح من خلال "سيدتى الجميلة" التى تعد من أيقونات المسرح المصرى، وهى أحد روائع روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وكتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبد السلام.

 

أحدث أعمال أحمد السقا 

وكان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لاكثر من 5 سنوات.

يذكر أن النجم أحمد السقا شارك مؤخراً في جلسة حوارية على هامش الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أقيمت في شهر نوفمبر الجارى، وتحدث خلال الجلية عن تجربته ومحطاته الفنية التي مر بيها في طريق نجوميته، كما حرض السقا على زيارة أحد مراكز أصحاب الهمم على هامش مشاركته المعرض، وقدم ورش تدريبية لأبناء المركز، ومنح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم على حماية أنفسهم.

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

احمد السقا النجم أحمد السقا سيدتي الجميلة اعمال أحمد السقا المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

موضوعات متعلقة

حالتها تحسنت.. والد أنغام يكشف موعد خروجها من المستشفى

العنف ضد المرأة|فيلم أريد حلا يفجر قضية هامة..678 تناول ظاهرة التحرش

وفاة المخرج الأمريكي ألبرت بيون بعد صراع مع المرض

يقام فبراير المقبل.. أحمد وفيق رئيسا لمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

يقترب من الـ80 عاما.. اتهام نجم مسلسل squid game في قضية تحرش

حدثت نفسها في المرآة.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

طرح تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري بموسم الرياض المرتقب 7 ديسمبر

ترشيحاتنا

ماكرون في الولايات المتحدة.. بين تأمين المصالح الفرنسية وترميم العلاقات| تفاصيل

رغم تباطؤ المبيعات.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المبلغ

قمر ينتظر رد الاتحاد الدولي بشأن تنظيم مصر بطولتي العالم وأفريقيا للطائرة

منح الموظف مكافآت تشجيعية حال تقديمه خدمات ممتازة.. امتيازات بالجملة بقانون الخدمة المدنية

أهم شريك لـ«بكين» في أفريقيا| الرئيس الصيني الراحل يشيد بمصر في حديث سابق

الرئيس الفلسطيني: نفتقد وجود شريك سلام في إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر الأكلات ضمن قائمة اليونسكو.. طريقة تحضير الكسكسي بالخطوات

حيل غير متوقعة لعلاج الأرق بدون أدوية

طريقة عمل خبز الباجيت الفرنسي مثل الجاهز

القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذ التدريب المشترك مينا - 2.. صور

فيديو

محاكمة هبة قطب اليوم.. التفاصيل الكاملة للأزمة

بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

بحث عنه ملايين الصينيين وأصبح الأشهر بكأس العالم.. من هو عبدالرحمن بن فهد|فيديوجراف

هتموت في الحال.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب فصل الشتاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ