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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 4028 طن إيثيلين بمحطة الصب السائل الجديدة بميناء غرب بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة Orchid Madeira، بحمولة 4028 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

ويبدأ رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره في استقبال سفن المواد البتروكيماوية للشركة، وتعد السفينة أولى سفن الصب السائل التي تدخل الرصيف بعد تنفيذ أعمال التطوير  قادمة من ميناء شويج بالكويت ومتجهة إلى ميناء إسكندرونا بتركيا.

وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد من الأرصفة التي شهدت أعمال تطوير بالتوازي مع الأعمال التي تتم بالموانئ التابعة للهيئة، لتعظيم الاستفادة من موقع هذه الموانئ فضلاً عن رفع كفائتها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير رصيف عباس من إجمالي طول 670 متر ليصل الغاطس إلى 17 متر؛  ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل وهذا يعني اكتمال جاهزيته لاستقبال سفن المواد السائلة الخاصة بمحطة الصب الجديدة لشركة نيوهورايزون، وكذا استقبال سفن الصب الجاف (الأقماح) الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة نيوهورايزون تانك ترمينال هي شركة متخصصة في تصنيع البتروكيماويات، وتداولها وإنتاجها، وتم إنشاء غرفتي محابس على الرصيف بطاقة تخزينية 51163متر مكعب لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 ألف طن سنويا.

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بعد تطويره.. رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد يستقبل أول سفينة كيماويات

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول  السفينة تمهيداً لبدء عمليات التفريغ على الرصيف بعد تطويره مما يعزز قدرته على استقبال السفن والذى يأتي انعكاسا للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة لها.

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