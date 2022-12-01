دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

عندما يكون الإنسان فى كرب؛ فعليه أن يدعو الله بهذا الدعاء، وهو: "اللهم يا سامع كل شكوى، يا كاشف كربى وغمى أسألك يا الله أن تزيح عنى ما فى صدري ونفسي وتكشف كربتي"، هكذا قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والإمام والخطيب بالأوقاف.

دعاء الحيرة والضياع

وأضاف عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عندما تشعر بالحيرة والضياع، إجمع هموم قلبك وارحل بها إلى الله فعنده فقط ستجد النجاة والسعادة، عندما تقول هذا الدعاء، مستشهدا بقوله- تعالى-: "وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين".

دعاء الفرج

وأشار إلى أن المسلم عندما يصيبه ضيق في الرزق أو ضيق في الحياة، يكثر من قول" لا حول ولا قوة إلا بالله" سيأتيك الله بفرحة غير متوقعة أليس الله بجابر المنكسرين، حوقل أيها المسلم بنية الفرج.

وأكد عضو اللجنة العليا للدعوة على أن الدعاء والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي من أقوى الأسلحة التي تساعد على جلب الرزق وفك الكرب وإزالة الهم، إضافة إلى الحوقلة، فمن يقم بهم إنسان إلا وقد جبر،وفك الله كربه، وأصلح حاله.