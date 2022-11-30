أبرزهن داليا البحيري وصابرين.. فنانات وبرلمانيات يشاركن في «دكان الفرحة» بكفر الشيخ

شاركت الفنانة داليا البحيري والفنانة هدى وصابرين وعدد من عضوات مجلس النواب وسيدات الأعمال، من بينهن النائبة أميرة أبو شقة، والمهندسة رباب عبد العاطي، وحنان السلاب، ومروة البغدادي، في افتتاح فعاليات «دكان الفرحة» في جامعة كفر الشيخ، والذي نظمه صندوق تحيا مصر.

في سياق متصل، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدور المجتمع المدني في دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، مشيداً بجهود صندوق تحيا مصر في رعاية طلبة جامعة كفر الشيخ والأسر المستحقة بالمحافظة في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال تنظيم صندوق “تحيا مصر”، لاحتفالية كبرى بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم قافلة حماية اجتماعية وتكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين، وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب “قادرون باختلاف”، كما تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة، وتوزيع 11 طنا من المواد الغذائية الجافة، وطن لحوم وطن منتجات ألبان لصالح 1000 أسرة مستحقة ضمن أنشطة مبادرة “بالهنا والشفا، فضلا عن توفير الأغطية لصالح 1000 أسرة ضمن مبادرة ”شتاء آمن".

وافتتح الصندوق معرض “دكان الفرحة” بالجامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري وشركة “تاي هاوس” وشركة Alex apparels، وعدد من مستوردي الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية وإكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلبة الجامعة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجاناً.

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ

فعالية تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ