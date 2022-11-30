15 درجة ليلا.. تحذير مهم من الأرصاد لمستخدمي الطرق الصحراوية والزراعية

يهتم المواطن المصري، بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة ، التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها اليومية .

ويتابع الشعب المصري حالة الطقس باهتمام كبير خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة وانخفاضها ليلا بشكل ملحوظ في أغلب أنحاء الجمهورية .

انخفاض الحرارة ليلا

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر لكننا نشعر بانخفاض درجات الحرارة فى فترات الليل.

وتابعت منار غانم في تصريحات تليفزيونية :" نتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والعظمى تسجل 24 درجة مئوية".

وأكملت منار غانم:" ففي الصباح الباكر نشعر بانخفاض درجات الحرارة لكن مع زيادة فترات سطوع الشمس نشعر بأجواء معتدلة، وتتكون الشبورة المائية الجوية على الطرق الزراعية والصحراوية، وننصح بأهمية القيادة بحذر وهدوء ، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة”.

وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة تنخفض مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل، حيث تصل الصغرى إلى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد تصل لـ 10 و11 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم،:" درجة الحرارة على القاهرة الكبري اليوم من المتوقع أن تصل ل24 درجة، ولكنها تعتبر حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام".

أسباب ظهور سحب في سماء الجمهورية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منشورًا توضيحيا حول السحب التي شهدتها سماء الجمهورية خلال اليومين الماضيين دون أن يكون هناك أمطار، وحول أسباب ظهورها بشكل متكرر خلال الفترة الماضية على البلاد.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة ؛ وهذه السحب لا تتكون محليا بل عادة ما تكون منقولة من الأماكن الاستوائية إلي العروض الأعلى.

وتتكون هذه السحب عندما ينخفض الضغط بشكل كبير في طبقات الجو العليا عند العروض الوسطي (خط عرض 60) ويمتد جنوبا ليصل إلى خطوط العرض الأقل، وبالتالي يؤدي هذا الانخفاض في الضغط إلى تطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء وتنتقل إلى العروض الأعلى مصاحبة لتيار نفاث ويعمل علي ضخ هذه الرطوبة المدارية إلى العروض الأعلى وهذا ما يؤثر فعليا على الجمهورية من سحب عالية وتظهر بهذا الشكل.