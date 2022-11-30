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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف المركبات الملكية يفتتح معرضا أثريا مؤقتا عن الفن الإسلامي

متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية

تحت عنوان: مقتطفات من الفن الإسلامي، افتتح اليوم، متحف المركبات الملكية، معرضا أثريا مؤقتا عن الفن الإسلامي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي، والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وأشار الأستاذ أحمد الصباغ مدير عام المتحف، أن المعرض سوف يستمر حتى ٢٨ ديسمبر القادم، ليعرض مجموعة من أربعة قطع أثرية متميزة من مقتنيات المتحف ذات الصلة بالفن الإسلامي، كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الفن الإسلامي، وأبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

ويضم المعرض شمعدانان ذات قاعدة مثلثه بها سبعة لمبات ومثبت بالمنتصف شكل فازة لونها أزرق بقاعدة من النحاس عليها رسم بأوراق نباتية، وله أرجل ذات أشكال حيوانية، ومبخرة مصنوعة من النحاس الأصفر عبارة عن كأس كبير ذو مقبضان على شكل تفريعات نباتية، يعلوه منقد منفصل لوضع البخور، عليه غطاء على شكل ناقوس به ثقوب، بالإضافة إلى سجادة لونها وردي غامق عليها زخارف نباتية وهندسية تحمل طابع الفن الإسلامي.

متحف المركبات الملكية
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