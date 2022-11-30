مدبولي: الدولة تفتح ذراعيها لأي استثمارات جديدة تحقق قيمة مضافة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة عقول الشباب الذين هم الثروة الحقيقية، ونعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل للشباب، وهي ذات قيمة مضافة عالية، كما نثق في قدرات شبابنا الواعد وما يمتلكونة من مهارات وطاقات خلاقة، تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وحرفية، والاعتماد عليهم في تصدير الخدمات العابرة للحدود لعملاء الشركات العالمية في مختلف الأسواق».

وأضاف "مدبولي"، في كلمته، خلال توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بشاشة «إكسترا نيوز»، وعدد من الشركات: «ومن هذا المنطلقة فإن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا نحو توفير كل الإمكانات لأبنائنا الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إعداد كوادر رقمية متميزة في كل التخصصات، تقود التحول الرقمي وتدعم الصناعة في مصر والأسواق الإقليمية والدولية».

وتابع رئيس الوزراء «وإدراكا منا لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة، وأثرها المتوقع على سوق العمل، فقد حرصنا على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال محورين أساسيين، وهو تطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في التخصصات التقنية المختلفة، وفقا لأفضل المعايير العالمية في التدريب بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية إلى جانب دعم الأنشطة المحفزة على الابتكار الرقمي وريادة الأعمال».

واستطرد: «أود أن أؤكد على أن الدولة تفتح ذراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة بجميع الأطراف، وأعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقات التي سيتم توقيعها اليوم مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، وما ستثمره هذه الاتفاقات من توفير فرص عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات بقيمة تصديرية تصل لمليار دولار سنويا».