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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة أبدا لن تنسى.. صلاح عبد الله عن فوز تونس على فرنسا

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

حرص الفنان صلاح عبدالله، على توجيه كلمة لمنتخب تونس، بعد فوزه التاريخي على منتخب فرنسا، في كأس العالم قطر 2022. 

وكتب صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: «قلبي معاكم ياتوانسه .. دي ليلة أبداً لن تُنسى .. خرجتوا بشرف ياحبايبي .. بعد ماهزمتوا فرنسا». 

مباراة تونس وفرنسا

ودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب تونس سيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق نادر الغندري في الدقيقة الثامنة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25، مرر يوسف فوفانا الكرة لـ كينجسلي كومان ليقتحم منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر لمرمى تونس.

وتصدى ستيف مانداندا حارس مرمى منتخب فرنسا لتسديدة قوية من وهبي خزري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، كاد عيسى العيدوني أن يسجل هدف التقدم لـ تونس في الدقيقة 53 بعد تغلبه على على فوفانا وتسديده الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الفرنسيين، لكنها علت المرمى.

واستطاع منتخب تونس تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق وهبي خزري من انطلاقة رائعة وتسديدة كرة يسارية رائعة في الشباك الفرنسية.

لاعبو منتخب فرنسا حاولوا تعديل النتيجة، واستعانوا بخدمات الثلاثي الخطيرعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي من على مقاعد البدلاء.

وتصدى أيمن دحمان لتسديدة كيليان مبابي من الجهة اليسرى في الدقيقة 89 ببراعة.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا لـ فرنسا في الدقيقة 98 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس لـ 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد فرنسا عند 6 نقاط في المركز الأول.

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