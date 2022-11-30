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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساومة بـ 5 آلاف جنيه في شبرا الخيمة تنتهي بجريمة | فيديو

والدة مصطفى، عريس
والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة

أكدت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، "ابني مكانش عايز صحاب مصطفى ييجوا عنده في الكافيه عشان بيعملوا مشاكل، مشيرة إلى أنه قاموا بتهديد ابنها عبد الرحمن أنهم عايزين 5 الاف جنيه شهريا عشان ميقعدوش على الكافيه".
 

وقالت والدة مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن هؤلاء البلطجية قاموا بكتفيف ابني ورفعوا المطواه عليه وعوروا ابني وخد 36 غرزة".

وتابعت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، عملنا محضر فيهم، ولما عرفوا عملوا محضر في أولادي عبد الرحمن ومصطفى أنهم قاموا بسرقة التوكتوك الخاص بهم". 

 

حملة على المدعين علينا بالسرقة

وأشارت والدة مصطفى إلى أن ابني  مصطفى راح للشرطة بنفسه وقالهم لو انا بسرق حاسبوني، والشرطة قامت بعمل حملة على المدعين علينا بالسرقة واتأكدوا أنه بلاغ كاذب عشان التوكتوك كان موجود"
 

 

شبرا الخيمة صدى البلد الشرطة الاعلام التوكتوك

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