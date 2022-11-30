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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كليات طب البنين والأسنان واللغة العربية بتجديد الاعتماد

سلامة داود
سلامة داود

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الأستاذ  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، والتي تضمنت تجديد اعتماد كليات: طب بنين الأزهر بالقاهرة، وطب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية اللعة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.

 كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الكليات التي حصلت على شهادة اعتماد لبعض البرامج، وهي: كليات البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا، وكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
 وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن هذا التجديد يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة في جميع المجالات العلمية والبحثية.

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