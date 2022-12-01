بعد فوز تونس على فرنسا.. رفيق كابو: نسور قرطاج دخلوا التاريخ.. فيديو



أعرب التونسي رفيق كابو، لاعب فريق إنبي، عن حزنه لخروج منتخب تونس من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.



وأضاف رفيق كابو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن لاعبي منتخب تونس دخلوا التاريخ بعد الفوز على فرنسا رغم توديع نسور قرطاج المونديال.

مباراة انبي والبنك الاهلي..



وعن مباراة فريقه اليوم ضد البنك الأهلي في بطولة الدوري، قال رفيق كابو «قدمنا مباراة جيدة أمام البنك الأهلي، ونجحت في تسجيل هدف»، مضيفا أنه رغم تألقه مع فريقه لم يتم استدعاؤه لمنتخب تونس: «أنا من الناس المنسية».



وتابع رفيق كابو، أن إنبي نجح في استغلال فترة توقف الدوري الماضية، ونجح الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري في إعادة ترتيب وتنظيم الفريق.

