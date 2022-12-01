الحصان الأسود.. هشام يكن: أتوقع أن تصل السنغال إلى المربع الذهبي بالمونديال

قال هشام يكن، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، إن ماتش أسبانيا وألمانيا كان من أفضل الماتشات خلال المجموعة الأولى من كأس العالم، متابعا: في انتظار ماتش البرازيل مع إنجلترا لنرى طريقة لعبهم".

وأضاف "هشام يكن" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن منتخب البرازيل هو الفريق الوحيد الذي يتميز بالكرة الممتعة، كما أنه فريق به الكثير من المهارات والثقة في اللعب".

واسترسل:"اتفرج على حركة ومهارات لاعبي منتخب البرازيل، بيستمتعوا بـ اللعب وبيقدموا كرة حلوة"، متابعا: البرازيل بتلعب وبتستمتع بالكرة".

وأكمل: أتوقع أن يتصل البرازيل وإنجلترا إلى المربع النهائي، والسنغال أيضا يمكن أن تكون الحصان الأسود في الربع نهائي".