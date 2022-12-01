عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحصان الأسود.. هشام يكن: أتوقع أن تصل السنغال إلى المربع الذهبي بالمونديال

صدى البلد

قال هشام يكن، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، إن ماتش أسبانيا وألمانيا كان من أفضل الماتشات خلال المجموعة الأولى من كأس العالم، متابعا: في انتظار ماتش البرازيل مع إنجلترا لنرى طريقة لعبهم".

 

وأضاف "هشام يكن" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن منتخب البرازيل هو الفريق الوحيد الذي يتميز بالكرة الممتعة، كما أنه فريق به الكثير من المهارات والثقة في اللعب".

 

واسترسل:"اتفرج على حركة ومهارات لاعبي منتخب البرازيل، بيستمتعوا بـ اللعب وبيقدموا كرة حلوة"، متابعا: البرازيل بتلعب وبتستمتع بالكرة".

 

وأكمل: أتوقع أن يتصل البرازيل وإنجلترا إلى المربع النهائي، والسنغال أيضا يمكن أن تكون الحصان الأسود في الربع نهائي".

 

هشام يكن اسبانيا كأس العالم البرازيل السنغال منتخب البرازيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

ابن فؤاد المهندس عن إعادة عرض "سيدتي الجميلة": لن نقارن شبلا بعملاق

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسبيح الشروق وصلاته.. نافلة وذكر يضمنان الرزق الوفير

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

الجرام بـ975 جنيها| تعرف على أقل سعر للذهب اليوم

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ