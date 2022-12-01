ناقد تونسي: جلال القادري يتحمل خروج نسور قرطاج من المونديال.. فيديو



قال الناقد الرياضي التونسي عبدالكريم العابدي، إن مدرب تونس جلال القادري يتحمل مسؤولية خروج منتخب نسور قرطاج من بطولة كأس العالم 2022.



وأضاف عبدالكريم العابدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن جلال القادري أخطأ في تشكيل منتخب تونس في مباراتي أستراليا والدنمارك، حيث قام باستبعاد علي معلول لاعب الأهلي وأفضل ظهير أيسر داخل أفريقيا، خلال تلك المباراتين دون إبداء أسباب.

رحيل جلال القادري..



وعن رحيل جلال القادري عن تدريب منتخب تونس بعد فشله في التأهل لدور الـ 16 من مونديال قطر، قال عبدالكريم العابدي تصريحاته: «جلال القادري صرح قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة، أن في حالة عدم تأهل تونس لدور الـ 16 سأرحل عن تدريب نسور قرطاج».



وأشاد عبدالكريم العابدي، بالمستوى الذي ظهر به منتخب تونس في مباراة فرنسا اليوم والتي نجح نسور قرطاج بالفوز بهدف، مؤكدًا أن علي معلول ساهم في تحقيق تونس الفوز على الديوك بشكل كبير.

