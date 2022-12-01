عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد تونسي: جلال القادري يتحمل خروج نسور قرطاج من المونديال.. فيديو

صدى البلد


قال الناقد الرياضي التونسي عبدالكريم العابدي، إن مدرب تونس جلال القادري يتحمل مسؤولية خروج منتخب نسور قرطاج من بطولة كأس العالم 2022.


وأضاف عبدالكريم العابدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن جلال القادري أخطأ في تشكيل منتخب تونس في مباراتي أستراليا والدنمارك، حيث قام باستبعاد علي معلول لاعب الأهلي وأفضل ظهير أيسر داخل أفريقيا، خلال تلك المباراتين دون إبداء أسباب.

رحيل جلال القادري.. 

txt

كولر يطلب إنهاء إعارة كريم نيدفيد وعودته لصفوف الأهلي.. فيديو

txt

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة


وعن رحيل جلال القادري عن تدريب منتخب تونس بعد فشله في التأهل لدور الـ 16 من مونديال قطر، قال عبدالكريم العابدي تصريحاته: «جلال القادري صرح قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة، أن في حالة عدم تأهل تونس لدور الـ 16 سأرحل عن تدريب نسور قرطاج».


وأشاد عبدالكريم العابدي، بالمستوى الذي ظهر به منتخب تونس في مباراة فرنسا اليوم والتي نجح نسور قرطاج بالفوز بهدف، مؤكدًا أن علي معلول ساهم في تحقيق تونس الفوز على الديوك بشكل كبير.
 

 

فرنسا المونديال تونس علي معلول كأس العالم مونديال منتخب تونس بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

أبو الحسن القرشي.. ما تأثير مقتل زعيم داعش على التنظيم الإرهابي؟

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ