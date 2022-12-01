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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمدة شهر.. 10% تبرعات جامعة القاهرة لتطوير قصر العيني الفرنساوى

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور معالم الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الموضوعات المهمة. 

وعبر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور الخشت عن سعادته بحضور الدكتور أيمن عاشور ورؤيته لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، رئيس مجلس جامعة القاهرة، في مستهل الاجتماع، بنجاح مشاركة الجامعة خلال شهر نوفمبر في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، ومؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للكليات بمناسبة انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، والالتزام بالقواعد العامة والتعليمات، كما وجه بضرورة الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا الخريطة الزمنية، مؤكدا ضرورة امتحان الطلاب فيما تمت دراسته بالفعل.

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قرار عاجل من كلية دار العلوم جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

وأشاد مجلس الجامعة، بأداء العديد من قطاعات الجامعة التي تم استعراض أعمالها مثل التعليم المدمج وفرع الخرطوم والأداء العام للمراكز والوحدات الخاصة والصناديق الخاصة، كما استعرض مجلس الجامعة، تنفيذ أعمال الصيانة والترميم ورفع كفاءة العديد من منشآت الجامعة القديمة.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، ترشيحات الجامعة لجوائز الدولة لعام 2022 التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها.

واستعرض الدكتور الخشت معالم النهوض بمستشفى الفرنساوى وإعادة هيكلته وتغطية احتياجاته لرفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى وتطويره على مراحل، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية وأجهزة ومستلزمات طبية وخدمية.

كما أوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي تتم على مرحلتين، الأولى ستكون قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارته المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من جميع أنحاء الجمهورية.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على التبرع بـ 10% من مرتبات أعضاء المجلس لمدة شهر كتبرع رمزي للمساهمة في تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوى وفق أحدث المواصفات العالمية، وذلك إيمانًا بأهمية تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأشاد مجلس الجامعة بحجم التبرعات التي نجحت إدارة الجامعة في جلبها للفرنساوي لمواجهة جائحة كورونا لمساعدة غير القادرين على دفع نفقات العلاج ومساندة الدولة في مواجهة الجائحة في إطار العلاج المجاني والمدعم كدور وطني واجب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مستشفى الفرنساوي كان له دور كبير ومتميز خلال فترة جائحة كورونا، وحقق نسب نجاح أعلى من النسب العالمية، وأنقذ حياة الكثير من الأسر والطلاب والقيادات والعائدين العالقين بالخارج، وقدم مساهمة فعالة وقوية في مساعدة وزارة الصحة والدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

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