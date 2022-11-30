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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من كلية دار العلوم جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، أنه تم تحميل اسماء طلاب المرحلة الثانية للدراسات العليا على السيستم و امام جميع الطلاب فرصه للدفع و تقديم الأوراق حتى يوم ١٠ ديسمبر القادم ولن يعتمد قيد أى طالب بعد هذا الموعد .

كما أشارت كلية دار العلوم ، إلى أن جميع الطلاب ضرورة التواصل مع المرشدين الأكاديميين بشأن تسجيل المادة الاختيارية قبل الموعد المذكور .

جامعة القاهرة


أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، بالمعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500 بمدينة الشيخ زايد، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه،  وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الإنجاز الذي حققته إدارة جامعة القاهرة في مستشفى 500 500 كأكبر قلعة علاجية للأورام فى مصر والشرق الأوسط؛ حيث تعتبر مستشفى 500 500 من المشروعات القومية التي تستهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بأعضاء مجلس جامعة القاهرة، وتحدث معهم عن الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى 2032 ووضع رؤية طويلة المدى للتعليم العالي بمشاركة أساتذة الجامعات وقياداتها وجذب المزيد من الطلاب الوافدين مما يجعل مصر مركزا عالميا جاذبا للوافدين الراغبين في الحصول على تعليم عال. 
 
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، الموقف التنفيذي بمشروع مستشفى 500 500، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع 76%، حيث تم الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية بمبنى العيادات الخارجية، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 100%، بالإضافة إلى التعاقد على  عدد من بنود التجهيزات الطبية والفرش وجاري التوريد، ويجرى حاليا العمل على إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى إقامة المرضى

رئيس جامعة القاهرة الطلاب الوافدين دار العلوم كلية دار العلوم دار العلوم جامعة القاهرة المعهد القومى للأورام الجديد

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