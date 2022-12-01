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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون وآيباد.. آبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

أفضل التطبيقات والألعاب
أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

أعلنت شركة آبل Apple، عن مجموعة من التطبيقات والألعاب التي توجت كأفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022، لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple TV، على متجر آب ستور.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل قائمة التطبيقات الفائزة لعام 2022، على متجر آب ستور المملوك لشركة آبل، تطبيق BeReal الذي فاز بجائزة أفضل تطبيق لأجهزة آيفون لهذا العام.

 

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آبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

ويتيح تطبيق الوسائط الاجتماعية BeReal، لمستخدمي أجهزة آيفون مشاركة صورة سيلفي وصورة من الكاميرا الخلفية مرة واحدة في اليوم، بمجرد نشر اللقطة اليومية، يمكنك رؤية ما يفعله أصدقاؤك من منشوراتهم.

ومن بين أفضل الألعاب لهواتف آيفون لعام 2022، لعبة Apex Legends Mobile، وتوفر لعبة الرويال باتيل الشهيرة مجموعة من الشخصيات الأسطورية من سلسلة Apex Legends وتمنحهم تجربة متعددة اللاعبين عبر الهاتف المحمول.

وحصل تطبيق Gentler Streak على لقب أفضل تطبيق لسعات آبل الذكية Apple Watch لهذا العام، الهدف من تطبيق الرفاهية هذا هو مساعدة المستخدمين على تحقيق التوازن بين لياقتهم البدنية وراحتهم.

ويتصدر تطبيق GoodNotes 5، قائمة أفضل تطبيقات أجهزة آيباد لهذا العام، وهو تطبيق مخصص لتدوين الملاحظات يقدم دعما لقلم آبل الالكتروني Apple Pencil، مع دعم مجموعة من الأدوات التعاون وترميز PDF.

وبينما حصلت لعبة Moncage، على أفضل ألعاب حواسيب آيباد، والتي تقدم تجربة جديدة لنوع مغامرات الألغاز التي تجري في جميع المستويات داخل مكعب غامض مع تصميمات فريدة لكل مستوى.

وتتضمن قائمة أفضل تطبيقات أجهزة ماك لعام 2022، برنامج MacFamillyTree 10 هو تطبيق علم الأنساب يتيح للمستخدمين إنشاء أشجار عائلية وإضافة الرسوم البيانية والإحصاءات والصور ومقاطع الصوت.

وبينما تأتي لعبة Inscryption كأفضل أجهزة آيباد لهذا العام، إنه يقدم تجربة مغامرة عميقة على أساس بطاقة سطح السفينة مع تقلبات مفاجئة.

ويبرز تطبيق ViX كأفضل تطبيقات لمنصة التلفاز Apple TV لعام 2022، فهو يجلب مجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضات الحية الإسبانية في تطبيق واحد.

وتعد لعبة El Hijo، هي أفضل ألعاب منصة التلفاز Apple TV لهذا العام، وتدور أحداث لعبة التخفي هذه في الغرب المتوحش، وتتبع مغامرات طفل يتيم يبلغ من العمر ست سنوات يخوض تحديات الحياة.

الجدير بالذكر أن جميع التطبيقات الفائزة بجوائز متجر تطبيقات آب ستور، تحصل على تذكار بشكل أيقونة متجر التطبيقات مصنوعة من الألمنيوم، ولم تكشف آبل عن موعد حصول الفائزين على الجوائز، ولكن من المحامل أن يحصلوا عليها بعد أسبوع من الإعلان عن أسماء الفائزين كعادة الشركة السنوية.

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