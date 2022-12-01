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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية علوم الأرض وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف بهدف تخريج أجيال جديدة من الخريجين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على قدر واسع من المعرفة بالأساليب المختلفة لتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف ومتابعتها وتقييمها، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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وأكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف الي تحقيق التكامل بين الجانبين ووضع حلول فعالة لمشكلات المياه الجوفية، والمياه السطحية، والصرف الصحي وبخاصة القري النائية بالمحافظة، إضافة الي التدريب المستمر لطلاب الكلية بالمعامل ومحطات تنقية المياه والمعالجة بالشركة، وتنفيذ بحوث مشتركة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة.

وأوضح الدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الارض، أنه سوف يتم تدريب الطلاب ميدانيا ورصد مصادر المياه وسبل إدراتها مع الجهات المختلفة، ورصد مصادر مياه الشرب وتنقيتها ومياه الصرف الصحي ومعالجتها بالمحافظات وطرق معالجتها وسبل استدامتها، وتنفيذ بحوث مشتركة تخدم البيئة والمجتمع.

يذكر أن، كلية علوم الأرض تعد الكلية الأولي على مستوي الجمهورية والمختصة بعلوم الارض وما بها من موارد طبيعية، وتعد إحدى اولوياتها إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والآثار البيئية لتلبية متطلبات سوق العمل.

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