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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الزيات: التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لمعالجة تشوهات القوانين

صدى البلد

قال المهندس  الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصالح فى مخالفات البناء خطوة هامة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء فى الماضي والتى أدت إلى عشوائية البناء وعدم السماح بمزيد من العشويات بالمستقبل.

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وأضاف الزيات فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات مبدئية للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه والتى من الممكن استغلالها فى تطوير العشوائيات وخلق حياه كريمه للمصريين.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء أن الحكومة تسعي من خلال قانون التصالح الي استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض اعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.

وأوضح أنه ووفق للماده رقم 5 من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من 50 الي 2000 جنيه للمتر المسطح من قبل لجنه يتم تشكيلها من من قبل المحافظ وتضم موظفي وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادهم من هيئه الرقابه الاداريه وهو ما يضمن العداله في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمه المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.

واضاف الزيات، أن من أهم الآثار الإيجابية من القانون هي الاستفاده من قيمة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنيه التحتيه حيث سوف يتم تخصيص نسبه تقدر بنحو 39% من اجمالي المخالفات لمشروعات البنيه التحتيه و25% لصندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح فى المخالفات تعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني

الإسكان الاجتماعي قانون التصالح مخالفات البناء الرقابة الإدارية البنية التحتية المشروعات التنموية

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