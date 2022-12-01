حكيم جيفريز.. أول أمريكي أسود يتزعم الديمقراطيين في مجلس النواب| تفاصيل

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا بعنوان “حكيم جيفريز.. أول أمريكي أسود يتزعم الديمقراطيين في مجلس النواب”.

وانتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز زعيماً لهم أمس الأربعاء ليصبح أول أمريكي أسود يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونجرس.

ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفريز، صعوداً لجيل أصغر سناً من القادة في مجلس النواب الأمريكي وينهي حقبة نانسي بيلوسي وسيطرة غيرها من الديمقراطيين في الثمانينات من العمر في المجلس.

وسيتولى جيفريز (52 عاماً)، وهو من نيويورك، زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونجرس الذي ينعقد في الثالث من يناير .

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه لم يندهش لانتخاب جيفريز.