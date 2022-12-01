عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بساند قضية تهمني.. ما سبب الهجوم على مايان السيد وكيف ردت ؟

مايان السيد
مايان السيد

فاجأت الفنانة مايان السيد متابعيها بعد تواجدها في دولة قطر لمساندة المنتخب السعودي من المدرجات، أمام المنتخب المكسيكي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهرت مايان السيد مرتدية تي شيرت أخضر بلون زي وعلم المملكة العربية السعودية مدون عليه إسم المملكة.

كما شوهدت مايان السيد أيضًا مرتدية تي شيرت عليه إسم وعلم فلسطين، لمساندة القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي.

هجوم بلا مبرر 

ولم تفتعل مايان السيد أي إثارة بشأن ما ترتديه حتى أنها لم تنشر الصورة على السوشيال ميديا، بل اكتفت بنشر صورة الزي السعودي.

وواجهت مايان السيد هجوما كبيرا من متابعين على فيسبوك وانستجرام، قالوا غنها أرادت فقط جذب الانتباه وأخذ اللقطة لتحتل التريند كعادتها.

كيف ردت ميان السيد ؟

وعبرت ميان السيد عن استيائها من الهجوم عليها حيث علقت لتدافع عن نفسها في بوست عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت مايان السيد: "ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلاً♥️ ‪#FreePalestine‬
"

مساندة من المتابعين 

وعلق المتابعون على منشور ميان السيد لمساندتها، حيث عبروا لها عن دعمهم لها واعجابهم لظهورها المتكرر بألوان العلم الفلسطيني.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: عشان الانسان مهما عمل عمره ماهيعجب كل الناس، لو انتِ فعلا مؤمنة بحاجة بتعمليها كملي وماتلتفتيش لأي انتقاد وخاصة لو حاجة مهمة زي دي".

وكتب آخر: “سيبي اللي يقول يقول فيه ناس شغلتها بس النقد علي الفاضي والبطال وبعدين انتي حرة طالما مش بتاذي حد”.

مباراة السعودية والمكسيك 

وانتهت مباراة منتخب السعودية والمكسيك التي تواجدت مايان السيد في مدرجاتها، بفوز المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، حيث احتلت السعودية المركز الأخير في المجموعة بعد المكسيك التي رافقتها خارج البطولة.

وحققت بولندا المفاجأة بالتأهل بعد الخسارة من الأرجنتين بهدفين فقط، لترافق التانجو إلى  الدور ثمن النهائي.

مباراة السعودية والمكسيك السعودية والمكسيك منتخب السعودية الفنانة مايان السيد مايان السيد كأس العالم قطر 2022 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

صدمة .. المادة 10 بلائحة الفيفا تهدد بالغاء فوز تونس على فرنسا

السيسي ومدبولي يدخلان فى نوبة ضحك بسبب أغنية القلب يعشق

عطل يضرب موقع تويتر في 8 دول

بساند قضية تهمني.. ما سبب الهجوم على مايان السيد وكيف ردت ؟

هذه الصلاة لا ترد في أول ليلة الجمعة .. اغتنمها الآن

هاني الناظر يحذر: استخدام هذه الكريمات على الشعر يسبب السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر: استخدام هذه الكريمات على الشعر يسبب السرطان

هنا الزاهد تظهر بإطلالة جديدة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة.. وعادة غير متوقعة تعرضك للخرف

تصميم مختلف جدا .. بوسي شلبي بإطلالة تثير الجدل | شاهد

فيديو

ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

استعدادات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة

عمرة مجاني.. طريقة السفر للسعودية بتأشيرة زيارة شخصية بالخطوات |فيديو جراف

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ