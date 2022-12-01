بساند قضية تهمني.. ما سبب الهجوم على مايان السيد وكيف ردت ؟

فاجأت الفنانة مايان السيد متابعيها بعد تواجدها في دولة قطر لمساندة المنتخب السعودي من المدرجات، أمام المنتخب المكسيكي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهرت مايان السيد مرتدية تي شيرت أخضر بلون زي وعلم المملكة العربية السعودية مدون عليه إسم المملكة.

كما شوهدت مايان السيد أيضًا مرتدية تي شيرت عليه إسم وعلم فلسطين، لمساندة القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي.

هجوم بلا مبرر

ولم تفتعل مايان السيد أي إثارة بشأن ما ترتديه حتى أنها لم تنشر الصورة على السوشيال ميديا، بل اكتفت بنشر صورة الزي السعودي.

وواجهت مايان السيد هجوما كبيرا من متابعين على فيسبوك وانستجرام، قالوا غنها أرادت فقط جذب الانتباه وأخذ اللقطة لتحتل التريند كعادتها.

كيف ردت ميان السيد ؟

وعبرت ميان السيد عن استيائها من الهجوم عليها حيث علقت لتدافع عن نفسها في بوست عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت مايان السيد: "ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلاً♥️ ‪#FreePalestine‬

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مساندة من المتابعين

وعلق المتابعون على منشور ميان السيد لمساندتها، حيث عبروا لها عن دعمهم لها واعجابهم لظهورها المتكرر بألوان العلم الفلسطيني.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: عشان الانسان مهما عمل عمره ماهيعجب كل الناس، لو انتِ فعلا مؤمنة بحاجة بتعمليها كملي وماتلتفتيش لأي انتقاد وخاصة لو حاجة مهمة زي دي".

وكتب آخر: “سيبي اللي يقول يقول فيه ناس شغلتها بس النقد علي الفاضي والبطال وبعدين انتي حرة طالما مش بتاذي حد”.

مباراة السعودية والمكسيك

وانتهت مباراة منتخب السعودية والمكسيك التي تواجدت مايان السيد في مدرجاتها، بفوز المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، حيث احتلت السعودية المركز الأخير في المجموعة بعد المكسيك التي رافقتها خارج البطولة.

وحققت بولندا المفاجأة بالتأهل بعد الخسارة من الأرجنتين بهدفين فقط، لترافق التانجو إلى الدور ثمن النهائي.