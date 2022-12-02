عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقيم جامعة عين شمس احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع العديد من الهيئات الثقافية المحلية والدولية وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين.

txt

كل ما تريد معرفته عن مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس

txt

السبت.. محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وجامعة برلين التقنية

وتدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالإنتاج الأدبي في أي من المجالات الآتية  شعر الفصحى - شعر العامية - كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي، وكذلك الإنتاج الفني في مجال الكاريكاتير المخصص للسخرية من ظاهرة (الفرنجة) استخدام اللغات الأجنبية مع اللغة العربية.

وتشجيعا من الجامعة للأطفال من أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة يمكن مشاركة الأطفال تحت سن ١٤ سنة في مجال إلقاء او كتابة الشعر (فصحي -عامية) و مجال القصة القصيرة. 

 سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين،  فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فئة موظفي الجامعة ، فئة طلاب الجامعة بصفة مستقلة، مع مراعاة فارق السن، الخبرات والتخصصات، كما سيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وسيجري تكريم الأعمال المتميزة  بكل فئة خلال الاحتفالية التي ستقام يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢. للمزيد من المعلومات والتقديم يمكن الدخول علي الرابط التالي

 http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language 

مع العلم ان اخر موعد لتسليم الأعمال ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية الدكتور محمود المتيني الهيئات الثقافية المحلية والدولية الشعراء والكتاب والفنانين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: نسير وفق رؤية تكاملية لتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الطلاب ذوي الهمم

تربية عين شمس: الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة عين شمس: نعمل على تدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل

خبير تعليم يعلق على الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ