جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تقيم جامعة عين شمس احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع العديد من الهيئات الثقافية المحلية والدولية وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين.

وتدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالإنتاج الأدبي في أي من المجالات الآتية شعر الفصحى - شعر العامية - كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي، وكذلك الإنتاج الفني في مجال الكاريكاتير المخصص للسخرية من ظاهرة (الفرنجة) استخدام اللغات الأجنبية مع اللغة العربية.

وتشجيعا من الجامعة للأطفال من أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة يمكن مشاركة الأطفال تحت سن ١٤ سنة في مجال إلقاء او كتابة الشعر (فصحي -عامية) و مجال القصة القصيرة.

سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين، فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فئة موظفي الجامعة ، فئة طلاب الجامعة بصفة مستقلة، مع مراعاة فارق السن، الخبرات والتخصصات، كما سيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وسيجري تكريم الأعمال المتميزة بكل فئة خلال الاحتفالية التي ستقام يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢. للمزيد من المعلومات والتقديم يمكن الدخول علي الرابط التالي

http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language

مع العلم ان اخر موعد لتسليم الأعمال ٥ ديسمبر ٢٠٢٢