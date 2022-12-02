دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. التمسوها بعد العصر

قال الدكتور محمد ابو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك ساعة يوم الجمعة تسمى بساعة الإجابة اهل العلم قالوا اخر ساعة بعد العصر وحتى قبيل اذان المغرب، وبعض اهل العلم قالوا حتى اذان المغرب.

وأضاف “ أبو بكر”، فى فييو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يجب على الانسان ان يتوجه لله تعالى بصدق وبذل ملتمسا اسباب الاجابة من استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مُشيراً الى أن هناك اناس كثيرون لا يعرفون بماذا يدعون او ماذا يستفتحون دعائهم، والحقيقة هى ان الله تعالى لا يحتاج لكلام منمق ولا مذوق انما ما فى قلبك إدعى الله به، فمن اجمل الدعوات الجامعة التى يستحب ان يدعو فيها العبد بهذه الساعة بعدما يتوجه الى الله بصدقا وباستغفار ان يقول كما علمنا أهل الله.

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

“اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي أنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني وارزقني رزقا حلال يكفيني، وقني شر من يؤذيني ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم أرحمني فى بطن الأرض، اللهم أغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي، واستغفر الله العظيم وأتوب اليه من كل ذنب علمته او لم اعلمه فعلته بقصد او عن جهل”. قال أهل العلم ثم نسمي ما نريد من امور الدنيا والاخرة.

وأشار الى انه يستحب ان نكون على طهارة ويستحب لو كنا فى مكان مقرب لله تعالى ثم نختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: لكنه مع كل هذا لأ بد أن نضع نصب أعيننا إذا أراد واعطاني ما اريده أفرح، أما لو منع عنى ذلك الذي أرجوه أفرح أكثر، لماذا؟، لأن الاولى تحققت رغبتي لكن الثانية تحققت أراده الله تعالى.