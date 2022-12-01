بسم الله .. المخرج أحمد خالد يحتفل ببدء تصوير "بابا المجال"

روج المخرج أحمد خالد، لبدء تصوير أحداث مسلسل “بابا المجال” للفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٣.

نشر أحمد خالد، صور من التصوير، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق قائلاً :" بسم الله".

مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمره، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم ابرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء ابراهيم، عارفه عبدالرسول، محمد رضوان، ، فرح يوسف، أحمد كشك هبه حسن،اسماء سليمان و الطفله كارما موسي ومن إخراج أحمد خالد موسى و انتاج كامل أبو علي و عصام العرجاني وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية اجتماعية.



ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين مصطفى والمخرج أحمد خالد موسى بعد أن قدما سويًا مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان 2021، وحقق العمل وقتها نجاحًا كبيرًا وكان يحتل تريندات السوشيال ميديا، بعد عرض كل حلقة، وشارك فيه عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف وآخرين.



كما شارك مصطفى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدي الهواري والذي سلط الضوء من خلاله على جهود الدولة في تطوير أنظمة التعليم في مصر وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.