زيادة أسعار أحد أنواع المياه المعدنية جنيها واحدا

رفعت شركة بيبسي كولا مصر، لـ تصنيع وتعبئة المياه الغازية، سعر مياه أكوافينا، بنحو جنيه واحد إضافي على العبوة الـ 600 مل، والـ 1.5 لتر.

وارتفع سعر مياه اكوافينا الـ 600 مل، ليصل إلى 4 جنيهات، بدلًا من 3 جنيهات، بزيادة جنيه، بينما زاد سعر مياه أكوافينا 1.5 لتر، لتصل إلى 6 جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات بزيادة جنيه.

وعلق حازم المنوفى رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية على زيادة سعر مياه أكوافينا في تصريح لـ صدى البلد قائلا: "الزيادة ليس لها تأثير على السوق بل سوف تقلل من حصة الشركة فى السوق لأن يوجد أكثر من ٣٥ شركة تعبئة مياه فى مصر والمنافسة شرسة فى هذا القطاع".

كما ارتفعت أسعار المياه الغازية لشركة بيبسي كولا مصر، بقيمة جنيه واحد للعبوة بداية من الشهر الحالي.

وأرسلت الشركة، قائمة بالأسعار الجديدة والتى حصلت "صدى البلد" على نسخة منها، حيث زادت أسعار العبوات البلاستيكية الصغيرة 250 ملي من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للعبوة في مصر.

وأوضح المستند، أن الكرتونة 12 عبوة أصبحت بسعر سيارة 46.50 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 48 جنيها.

وبررت الشركة قرارها بالزيادة نتيجة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017، وعلى القانون 67 لسنة 2016 الخاص بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرار وزير المالية بإصدار لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة وطبقا للتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المياه الغازية.