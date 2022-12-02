كاتب صحفي: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع «إكسترا نيوز»: «مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى هذه المدن الذكية التي تعد من مدن الجيل الرابع وتضاف إلى المدن الجديدة، ويقدر عددها بنحو 20 مدينة جديدة مترامية الأطراف في جميع المحافظات المصرية».

المرحلة الأولى

وتابع: «هذه المدينة هي المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم وتشمل المساكن بدءا من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وحتى الإسكان الفاخر، وتضم جميع أنواع الإسكان بما يتلاءم مع متطلبات جميع الطبقات في هذه المدينة، والمدينة موجودة على السواحل بمسافة تقترب من 16 كيلو متر على البحر".

وأضاف: هذه المدينة سيتم ربطها بمدينة المنصورة القديمة عن طريق القطار الكهربائي، وهي البنية التحتية التي اعتمدتها مصر مؤخرا إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد البيئة النظيمة والوقود غير التقليدي».

