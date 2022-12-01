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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: مصر تتجه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

قال المحلل السياسي، محمد يوسف، إن هناك اهتماما كبيرا جدا من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز المشروعات التي تحافظ على البيئة، وعملية تطوير الصناعات المصرية لكي تتواكب مع العصر الحديث والمحافظة على البيئة، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي كان له تتابعات من اتفاقات بين إيطاليا ومصر سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية تعمل على السيارات الكهربائية والمحطات الكهربائية، وتوسعة هذه النشاطات في مصر في القريب العاجل للمحافظة على البيئة.

 البنية التحتية 

وتابع: «نحتاج إلى تخفيض عملية التلوث الجوي الذي يسبب العديد من الأمراض والذي تسبب في الماضي على مدار 40 عاما من عملية تكدس السكان في مناطق واحدة، فما يقوم به الرئيس السيسي هو توسعة البنية التحتية وإنشاء شبكة من الطرق ومدن جديدة، وهذا سيعود بالنفع على الأجيال القادمة في أنهم ينشأون في بيئة جيدة ويتمتعون بصحة أكثر مما كان من قبل».

الرئيس السيسي الكهرباء الحكومة الحكومة المصرية البنية التحتية

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