CNN: حفل عشاء بايدن مع ماكرون سيكلف 500 ألف دولار

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن البيت الأبيض سينفق 500 ألف دولار على حفل عشاء الرئيس جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون المقرر اليوم الخميس.

وقالت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها، إن "آخر بيانات لدينا هي نصف مليون دولار".

وأوضحت “سي إن إن” أن المبلغ المحدد لن يشمل المأكولات الباهظة فحسب، بل يشمل أيضًا الزخارف والأدوات الأخري.

كما ذكرت قناة “بي إم إف تي في” الفرنسية، أن قائمة عشاء البيت الأبيض تتضمن جراد البحر والكافيار والكوسا رافيولي ولحم البقر مع البقدونس والبطاطا والخرشوف، وكذلك الجبن والبسكويت وكيكة البرتقال والآيس كريم وغيرها من المأكولات

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهما الثنائي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، شجب فيه الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال الزعيمان في البيان إنهما “يدينان بشدة الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا ويؤكدان أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يشكل جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها”.

وأضاف البيان: “تستنكر أمريكا وفرنسا خطوات روسيا التصعيدية المتعمدة، ولا سيما خطابها النووي غير المسؤول ومعلوماتها المضللة بشأن الهجمات الكيماوية المزعومة وبرامج الأسلحة البيولوجية والنووية”.

مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية لأوكرانيا

وأكد البيان مجددًا “دعم أمريكا وفرنسا المستمر للدفاع عن أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك توفير المساعدة السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك”.

رؤية مشتركة

واضاف الزعيمان أنهما “حددا رؤية مشتركة لتعزيز الأمن وزيادة الرخاء في جميع أنحاء العالم، ومكافحة تغير المناخ، وبناء قدر أكبر من المرونة في مواجهة آثاره، وتعزيز القيم الديمقراطية”.

وجاء في البيان أن “هذه الرؤية مبنية على قناعة مشتركة بأن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الأوروبيين يمكنهم بشكل أفضل مواجهة أكبر تحدياتنا والاستفادة من أكثر الفرص الواعدة معًا. يشمل ذلك معالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وتحول الطاقة، والاستثمار في التقنيات وبناء سلاسل توريد في القطاعات الإستراتيجية مثل الصحة وأشباه الموصلات والمعادن المهمة، بالإضافة إلى تعزيز تعاوننا الأمني والدفاعي”.